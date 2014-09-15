Il regista reggino Fabio Mollo cura il workshop di cinematografia del progetto “The Third Island”

-di Laura Maria Tavella. Il regista reggino Fabio Mollo, reduce dal successo del pluripremiato film “Il Sud è niente”, curerà il workshop di cinematografia, relativo al progetto di ricerca nazionale “The Third Island Ag ’64 ’94 ’14”, già esposto all’interno della sezione Monditalia della 14a Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, che prevede la realizzazione di un ciclo annuale di attività ed eventi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica ampia e interdisciplinare in materia di grandi opere in Italia, alla luce di importanti anniversari (1964, 1994, 2014).La Calabria diventa il movente e il campione emblematico per un’analisi dello stato contemporaneo del paesaggio inteso non solo in senso fisico ma antropologico del termine. Il progetto di ricerca nasce in relazione al 50° anniversario dell’avvio dei lavori per il tronco A3 Salerno-Reggio Calabria (1964) e al 20° anniversario dell’apertura del porto di Gioia Tauro (1994), entrambi residui incompleti del “Pacchetto Colombo”.Le attività riguarderanno la fotografia, il cinema, l’architettura, la letteratura e il giornalismo.

Gli obiettivi del workshop di cinematografia

L’obiettivo del workshop di cinematografia è di raccontare il territorio calabrese con l’occhio e la visione di diverse persone e realizzare un prodotto audiovisivo, il tutto diretto dall’esperienza del regista reggino.

A seguito delle ricerche svolte, nel mese di dicembre verranno effettuate le riprese per passare poi alla fase di montaggio e realizzazione di un elaborato cinematografico che verrà proiettato al termine della sezione cinema e verrà inoltre inserito nei canali di distribuzione della Biennale di Venezia.

L’intenzione è poter raccontare un territorio con l’occhio e la visione di persone diverse e realizzare un prodotto audiovisivo, il tutto diretto dall’esperienza di un regista calabrese, di grande successo come Fabio Mollo.

Come iscriversi entro il 1 ottobre

La partecipazione è aperta a tutti. Le domande di iscrizione per il workshop di cinematografia dovranno essere inviate entro e non oltre il 1 Ottobre, compilando il form al sito: http://www.thethirdisland.com/progetto.html