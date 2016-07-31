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Il rocker Pino Scotto ospite al No Limits Metal Fest

Sabato 27 agosto sul palco del festival il rocker che ha suonato al Monsters of Rock e al Gods of Metal, dopo sette band di Calabria e Sicilia

31 Luglio 2016 - 17:32 | di Redazione

Il rocker Pino Scotto

Pino Scotto si esibirà sabato 27 agosto, a Reggio Calabria, nella cornice del No Limits Metal Fest .

Il Rocker italiano vanta moltissime apparizioni su palchi importanti quali il Monsters of Rock, il Gods Of Metal e molti altri. Prima di lui si esibiranno altre 7 band provenienti da Calabria e Sicilia.

Le Band in programma:

  • Bunker66 (Evil Trash Metal)
  • Lenore S. Fingers (Melancholic Art)
  • Nuclear Detonation (Trash Metal)
  • The Furies (Power/Folk Metal)
  • Joke Addiction (Hard Rock)
  • Drunklit (Alternative Rock)
  • Ingrown (Alternative Metal)

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