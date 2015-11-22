Il Rotary scende in campo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Gli incontri dei Club del territorio reggino al Salone dei Lampadari, sul tema E' sempre il tempo delle donne, con un'installazione artistica
22 Novembre 2015 - 10:54 | di Redazione
La grande famiglia Rotary scende in campo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo fa attraverso un incontro dibattito presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, che registrerà la partecipazione di tutti i Club del territorio reggino. L’obiettivo è la sensibilizzazione delle Istituzioni verso azioni che favoriscano una piena e reale parità, senza discriminazioni di genere, ma che soprattutto respingano ogni idea di violenza, da quella domestica a quella psicologica sui posti di lavoro, fino agli stupri durante i conflitti in ogni parte del mondo ed alla tratta di giovani donne.
Il tema scelto, “E’ sempre il tempo delle donne”, intende ribadire, ove mai ce ne fosse bisogno, che l’attenzione verso le problematiche legate alla violenza sulle donne va mantenuta alta costantemente e non in una sola giornata.
Le conclusione saranno affidate a Maria Rita Acciardi, Past Governatrice, Assistente Coordinatore Rotary International.
Un’installazione artistica dal titolo “Gli Introversi e i loro fantasmi” sarà realizzata per l’occasione dal maestro Mario Brigante.
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