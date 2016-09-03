Il silenzio è complicità

Ecco che la storia si ripete, cambia la vittima, il luogo e gli aguzzini ma le componenti sono uguali: stupro, possesso, ndrangheta, dominio e soprattutto omertà. La stessa storia di Anna Maria Scarfò.

La violenza maschile sulle donne nella nostra Calabria, continua ad essere alimentata dalla cultura patriarcale e dalla mentalità ‘ndranghetista con la complicità delle coscienze sopite, per paura o per indifferenza, da cui trae linfa vitale per imporsi, crescere e proliferare, nel silenzio e nell’immobilità della politica e delle istituzioni locali e nazionali.

Un territorio, che troppo spesso si gira dall’altra parte, sente ma diventa sordo, vede ma all’occorrenza diventa cieco.

BASTA ! Noi non siamo state e non saremo in silenzio.

LA NOSTRA LOTTA CONTINUA !!!!!!!

Scendiamo in piazza tutte e tutti, confrontiamoci, troviamo soluzioni comuni !

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE, ORE 18 PIAZZA ITALIA

REGGIO CALABRIA

Collettiva AutonoMIA Reggio Calabria