Il Talento sei Sud per discutere di Neuroscienze in Calabria
Secondo appuntamento del laboratorio Da Sud, per il cambiamento: alla Provincia si discute di neuroscienze con Amalia Bruni
30 Giugno 2015 - 16:54 | di Vincenzo Comi
di Fabiana Tripodi – Alla Provincia il 1 luglio, il secondo appuntamento del Laboratorio “Da Sud, per il Cambiamento“
Dopo il successo del primo incontro al Dipartimento di Architettura, dello scorso 24 giugno, si passa al secondo dei tre appuntamenti previsti da Laboratorio Da Sud, per il Cambiamento, nell’ambito dell’evento “Il Talento sei Sud“.
L’iniziativa è stata promossa dall’associazione culturale reggina, per sostenere il potenziale umano presente sul territorio, al fine di promuovere formazione, cultura e occupazione.
Dopo “Calabria in Up” si svilupperà, quindi, il dibattito su “Le neuroscienze. Le giovani promesse partono dalla Calabria”, nel corso del convegno programmato per mercoledì 1 luglio alla Provincia di Reggio Calabria, alle ore 17.
Interverranno Amalia Bruni, direttrice del centro di Neuro Genetica di Lamezia Terme, Lina Lizzio, presidente dell’Associazione Alzheimer Reggio Calabria e Mariangela Bevacqua, vincitrice del premio regionale, test di Neuroscienze.
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