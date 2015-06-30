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Il Talento sei Sud per discutere di Neuroscienze in Calabria

Secondo appuntamento del laboratorio Da Sud, per il cambiamento: alla Provincia si discute di neuroscienze con Amalia Bruni

30 Giugno 2015 - 16:54 | di Vincenzo Comi

Immagine per il tour ING Challenge a Reggio Calabria, Contamination Lab dell'Università Mediterranea

di Fabiana Tripodi – Alla Provincia il 1 luglio, il secondo appuntamento del Laboratorio “Da Sud, per il Cambiamento

Dopo il successo del primo incontro al Dipartimento di Architettura, dello scorso 24 giugno, si passa al secondo dei tre appuntamenti previsti da Laboratorio Da Sud, per il Cambiamento, nell’ambito dell’evento  “Il Talento sei Sud.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione culturale reggina, per sostenere il potenziale umano presente sul territorio, al fine di promuovere formazione, cultura e occupazione.

Dopo “Calabria in Up” si svilupperà, quindi, il dibattito su “Le neuroscienze. Le giovani promesse partono dalla Calabria”, nel corso del convegno programmato per mercoledì 1 luglio alla Provincia di Reggio Calabria, alle ore 17.

Interverranno Amalia Bruni, direttrice del centro di Neuro Genetica di Lamezia Terme, Lina Lizzio, presidente dell’Associazione Alzheimer Reggio Calabria e Mariangela Bevacqua, vincitrice del premio regionale, test di Neuroscienze.

Il Talento sei Sud, laboratorio Da Sud per il cambiamento a Reggio Calabria

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Amalia BruniReggio Calabria Cultura
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