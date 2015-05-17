Il tour #iamuconavis fa tappa nella capitale

di Lucia Romeo – E’ già trascorso un giorno pieno di incontri, storie e voci.

Da Reggio Calabria a Catanzaro

Il viaggio è partito, ieri 16 maggio, dalla sede Avis reggina per approdare a Catanzaro dove i ragazzi sono stati accolti dal presidente regionale Avis Rocco Chiriano, il quale sin da subito ha sposato l’iniziativa e si è detto entusiasta del progetto. «Il valore che sento più vicino alla mia esperienza è la cittadinanza solidale» riferisce il presidente «Non è sufficiente porgere il braccio e compiere un gesto di solidarietà, per essere dirigenti Avis ci vuole ben altro: avere attenzione per gli ultimi e contribuire al miglioramento della società.»

Raccolta la testimonianza di Chiriano, il tour si è diretto a Roma.

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Il team è stato accolto a braccia aperte dai giovani dell’Avis comunale della capitale.

«Un’idea particolare che non sarebbe venuta a molti» dice Jessica Deusebio, responsabile consulta Avis del Lazio, «Una settimana dopo aver fatto 18 anni sono andata a donare; sono passati sei anni e sono ancora nell’ambiente avisino. Sono ancora pochi anni, però di Avis non ci si stanca mai.»

«Siamo un gruppo in rodaggio abbiamo ricominciato a fare attività da poco.» queste sono le parole di Francesco Refrigeri responsabile giovani della comunale di

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Le attività sono proseguite durante un’uscita con l’autoemoteca, in cui i ragazzi si sono confrontati con una realtà a loro familiare.

Continuate a seguirli sulle pagine facebook Avis Comunale Reggio Calabria e Iamu.it e con l’ hashtag #iamuconavis.

Prossimo appuntamento Bologna, state tranquilli ci sarà da divertirsi!