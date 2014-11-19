Il vernissage del Cerchio dell’immagine conquista i fotografi calabresi

Si è concluso ieri notte, “Il Vernissage del Cerchio”, evento fotografico promosso dall’associazione Il Cerchio dell’Immagine nata a Reggio Calabria, proprio in questi giorni, con l’obiettivo di costruire una rete di persone, competenze e professionalità capaci di stare al passo con le continue trasformazioni del mondo della comunicazione visiva. Una giornata ricca, quella di ieri, che ha visto coinvolti in unaserie di microeventi oltre 200 persone tra fotografi professionisti, amatori e semplici appassionati, uniti dalla voglia di confrontarsi e di condividere esperienze e saperi. Hanno inaugurato la giornata il Touch&Try Fujifilm in collaborazione con Fujifil Italia – che ha dato la possibilità a tutti i presenti di testare la nuova gamma di fotocamere e obiettivi dell’azienda giapponese -, il Touch&Try Sigma Art incollaborazione con Cinesud Megastore – che ha presentato i nuovi obiettivi della linea Art- ed infine la prova di stampa fine art curata dal Laboratorio Stampafineart.net di Reggio Calabria.

Momento centrale dell’iniziativa il Senior Meet Junior, evento promosso dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Tau Visual, in contemporanea nazionale in altre 14 città italiane, dove i professionisti Franco Cara, Danilo Coluccio, Sergio De Luca, Ninni Donato, Fabio Itri, Domenico Mendicino e Franco Raineri hanno incontrato giovani colleghi agli esordi, dando loro consigli, suggerimenti e pareri sui loro progetti. «Siamo molto soddisfatti di come si è svolto l’evento. Si è creata una bella atmosfera, tanti i giovani coinvolti – ha commentato Alessandro Mallamaci, Presidente del Cerchio dell’Immagine-.Abbiamo pensato al Vernissage come ad una giornata tra amici che, uniti dalla passione per la fotografia, tra un bicchiere di vino e qualche chiacchiera, iniziano a costruire una base solida per la crescita culturale e professionale della nostra regione. Questa – ha continuato Mallamaci – è solo la prima di una lunga serie di iniziative che stiamo progettando nella nostra città con l’intento di offrireoccasioni di confronto, formazione e cultura». A questo proposito, tra i prossimi eventi, il workshop video di Gabriele Morabito in programma per il 13 e 14 dicembre e, ad inaugurare l’inizio del 2015, il workshop Racconti dallo Stretto di Filippo Romano, che dall’8 all’11 gennaio proseguirà il suo lavoro di ricerca per la costituzione di un archivio fotografico dell’area dello Stretto.

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