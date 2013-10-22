Impara l’arte della cucina: Aperte le iscrizioni al corso professionale per Chef

Aperte le iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale di CHEF presso Liconti & Liconti srl di Reggio Calabria, dal 1926 nel settore dei servizi e tecnologie per la ristorazione. Una qualifica professionale che permetterà di operare in ristoranti, alberghi, mense, agriturismi, industrie dolciarie, navi da crociera, villaggi turistici e ovunque la ristorazione rivesta un ruolo di primo piano.

Obiettivi e docenti del corso

Obiettivo di Liconti & Liconti è fornire all’utenza le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro nel settore della RISTORAZIONE con l’alto grado di autonomia richiesto dal ruolo professionale. Il corso sarà tenuto da professionisti ed esperti, ed affronterà tutte le tematiche d’interesse del settore, oltre agli aspetti legali legati alla professione, informatica e inglese. È previsto inoltre un workshop con uno chef stellato. E in più chi, una volta ottenuta la qualifica, intenda avviare un’attività in proprio nella ristorazione, verrà supportato con assistenza e consistenti agevolazioni sulle dotazioni. L’offerta formativa sarà riconosciuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria Settore Formazione Professionale con qualifica professionale valida a livello europeo ai sensi dell’ art. 40 L.R.18/85 in materia di attività libere di formazione professionale.

I posti disponibili sono 20. Per accedere al corso bisogna aver compiuto il 16° anno di età ed aver assolto all’obbligo scolastico come previsto dalla normativa vigente.

Il percorso formativo avrà una durata di 600 ore, si terrà presso la sede della Liconti & Liconti sita in Reggio Calabria, via Monsignor De Lorenzo, 30 ed avrà inizio nel mese di novembre 2013. Il costo di partecipazione è di € 2500 dilazionabile in rate mensili, oltre la quota di iscrizione di € 300,00, e comprende tutte le spese attinenti le attività.

Come iscriversi e presentare la domanda

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria di Liconti & Liconti via Monsignor De Lorenzo, 30 Reggio Calabria dal lunedì al giovedì 15,30 – 18,00 o scaricabile dal sito www.liconti.com e,una volta compilato, deve essere consegnato al protocollo della società.

Saranno prese in considerazione le domande ritenute ammissibili pervenute in ordine cronologico – temporale, fino alla concorrenza massima di n. 20 allievi.

Maggiori informazioni al 324 7791062 o presso la segreteria Liconti & Liconti Via Monsignor De Lorenzo, 30 Reggio Calabria dal lunedì al giovedì 15,30 – 18,00 Fax 0965 330906amministrazione@liconti.com www.liconti.com