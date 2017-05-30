Importante conferimento per il Consigliere lametino

La Calabria avrà un suo rappresentante all’interno del Sot.

Il Settore Organizzazione Territoriale, Commissione della Fip Nazionale sarà rappresentato da un operatore del basket regionale, l’Avvocato Massimo Serrao.

Il Consigliere della Fip Calabria eletto nelle scorse elezioni proverà a portare all’interno della Commissione i feedback calabresi per migliorare il movimento stesso.

“Incarico complesso da enunciare ma in sintesi, si tratta della Commissioni Federale Nazionale per le problematiche di carattere territoriale – ha dichiarato l’Avvocato Serrao.

E’ una Commissione inserita nella Fip Nazionale che si occupa di ascoltare quali sono le problematiche delle regioni e delle squadre del basket per poi portarle in Consiglio Federale.

E’ una delle Commissioni Nazionali che puntano a migliorare il movimento.

E’ una grande vittoria per la Calabria esserci: l’ennesima vittoria della nuova gestione del Comitato del Presidente Paolo Surace.

Per tanto tempo non siamo stati protagonisti in nulla: abbiamo iniziato con la nomina di Giovanni Santucci negli organismi Cia nazionali ed adesso toccherà a me e spero vivamente di poter ricoprire al meglio l’incarico portando il alto il nome della Calabria.