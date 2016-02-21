Imprenditoria al femminile ed eccellenze reggine

Si è tenuto venerdì 19 febbraio il convegno dal titolo “Imprenditoria femminile ed eccellenza reggine” promosso dalla Fidapa Reggio Calabria sez. Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira dal Moro, nell’ambito del tema internazionale della IFBPW “Making a difference through leadership and action”.

Le testimonianze delle imprenditrici

Una gremitissima sala Monteleone ha ascoltato, con vivo interesse e partecipazione, le testimonianze di vita e lavoro quotidiani di tre imprenditrici che operano sul territorio e rappresentano un esempio positivo di come si può fare impresa in Calabria e in particolare nel reggino.

Il quadro finale che ne viene fuori è di estrema concretezza ed, allo stesso tempo, di grande impatto umano: Menia Cutrupi, CEO e founder di mammamenia.it, Raffaella Rinaldis, founder e direttore di Fimmina TV, Paola Suraci, founder e direttore di Immezcla.it, hanno letteralmente incantato la platea con le loro storie di donne, mamme e soprattutto imprenditrici con idee innovative.

Relatori e organizzazione dell’evento

L’evento, fortemente voluto ed organizzato dalla resp Imprenditoria e lavoro della Fidapa RC MORGANA, avv. Maria Gabriella Porpiglia, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea e della Sezione ATA di ANF del Distretto di Corte d’ Appello di Reggio Calabria, oltre alle testimonianze delle imprenditrici, è stato impreziosito dalle relazioni dell’Avv. Armando Neri, Assessore al bilancio, tributi e programmazione finanziari per la città metropolitana di Reggio Calabria, del prof. Domenico Nicolò, docente di economia aziendale, business plan e creazione d’impresa presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del dott. Angelo Marra presidente gruppo giovani imprenditori Confindustria Prov. di Reggio Calabria.

A moderare l’incontro, è stata l’avv. Manuela Porpiglia, responsabile rapporti con la stampa e le istituzioni per la Fidapa RC Morgana e componente del gruppo di lavoro coordinato dalla responsabile di sezione per il tema internazionale dott.ssa Irene Tripodi.

Le conclusioni sono state affidate all’avv. Angiola Infantino, past president Fidapa Distretto SUD OVEST, la quale si è congratulata per l’ottima riuscita dell’evento, il primo al quale è stata chiamata a partecipare come responsabile distrettuale del tema internazionale, ed ha riscontrato una proficua ed interessata risposta del territorio e delle istituzioni alla tematica proposta.