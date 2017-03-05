Impresa della Futura contro il Paola

Paola e Futura danno vita a una partita di sport e rispetto, decisa 4-3 per i reggini dopo continui ribaltamenti di fronte

Una di quelle partite che ti porterai per tanto tempo nella memoria. Una di quelle partite dove trionfa lo sport ed il rispetto dell’avversario. Una di quelle partite dove entrambe le squadre lottano su ogni palla come se fosse l’ultima.

Uno spot per questa splendida disciplina. Questa è stata la partita di oggi tra Paola e Futura giocata al cospetto di tanto pubblico che ha sempre tifato in maniera corretta per la propria squadra.

La partita vede le due squadre in campo con tutti i loro effettivi in rosa. Parte bene la Futura che dopo pochi minuti va in vantaggio con un gran tiro da fuori servito ad Ecelestini da calcio di angolo che si insacca sotto la traversa senza dare alcuna possibilità di intervento al portiere di casa.

Il primo tempo tra vantaggi e pareggi

Passano 5 minuti ed il Paola pareggia con una azione ben articolata che lascia libero un giocatore paolano davanti a Martino. Dopo continui capovolgimenti di frontre è la Futura a passare nuovamente in vantaggio con Ecelestini pronto a raccogliere un pallone ribattuto dal palo su tiro di Gil.

Il primo tempo si conclude con il pari del Paola che sfrutta una ingenuità difensiva. Nella ripresa parte forte il Paola ma viene controllata dalla Futura che, dopo alcune belle parate del portiere di casa, ritorna in vantaggio con una splendido tiro improvviso di Gil che gonfia la rete tra lo stupore di tutti.

Intanto, dopo poco, ecco il terzo pareggio della Farmacia Centrale in ripartenza in seguito ad una uscita sbagliata dei ragazzi in giallo. Quando sembrava che chiunque potesse andare in vantaggio Caminero fornisce un assist a Gil che insacca alle spalle del portiere.

Il finale: la Futura vince 4-3

A nulla vale la carta del portiere di movimento giocata da mister Chiappetta, la partita si chiude sul 4 a 3 per la Futura tra il tripudio dei tifosi reggini. La vittoria consente alla Futura di scalare diverse posizioni in classifica fino a raggiungere un quarto posto virtuale che potrebbe essere confermato già a metà della prossima settimana.

Nella foto lo spogliatoio di oggi che con umiltà e rispetto testimonia l’impresa appena compiuta.