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In campo con i Valori’ – #CominciodaMe. La ‘Formazione dei Valori’ scesa in campo nei play-off sui campi di Volley.

L'Ekuba Volley scende in campo nei play-off di Serie C femminile con un valore sulla maglia, per l'iniziativa Comincio da me dell'associazione Le Ali morali

08 Aprile 2014 - 10:41 | di Redazione

Le atlete dell'Ekuba Volley con le maglie dell'iniziativa Comincio da me dell'associazione Le Ali morali

L’Ekuba Volley domenica 6 aprile, in occasione dell’andata dei play-off del Campionato di Serie C Femminile è scesa in “Campo con i Valori” con delle maglie speciali che riportavano un valore stampato sopra il numero abituale dell’atleta e, nella parte frontale, la frase “Comincio da me”.L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Le Ali morali e arriva sui campi di volley dopo esser stata già protagonista sui campi di football americano e di calcio, Serie A, nel corso dello scorso campionato.

L’Ekuba si è aggiudicata il match per 3-1.Per l’occasione, lo speaker della gara ha annunciato la formazione dei valori affiancando il valore scelto dall’atleta al proprio nome. Ecco la formazione annunciata tra gli applausi del pubblico:N. 2 – Suelen Oliveira – OnestàN. 3 – Carmen Careri – GratitudineN. 5 – Yumy Diago Silva – IntegritàN. 6 – Carmela Loprevite – CoraggioN. 9 – Fabiola Araujo – GenerositàN. 11 – Irene Carrozza – AmoreN. 17 – Carmen Cambareri – RispettoA disposizione, in panchina: N. 1 – Antonella Crucitti – Rispetto; N. 10 – Domenica Oliverio – Impegno; N. 12 – Concetta De Marco – Ottimismo; N. 14 – Valeria Campo – PazienzaA fine gara il capitano dell’Ekuba, il n. 9 Generosità (Fabiola Araujo), ha dichiarato: “È stato bellissimo fare parte di questo progetto spettacolare, è stato importante per l’unione del gruppo perché, purtroppo, non siamo così grintose in tutte le partite e questi valori hanno aiutato tanto!”.La n. 3 Gratitudine (Carmen Careri), promotrice presso la propria squadra dell’iniziativa, ha infine ringraziato – in linea con il valore che rappresentava in campo – la propria società per quanto ha investito su di lei rendendola un’atleta migliore ma soprattutto ha espresso gratitudine alla vita e a Dio per la gioia di aver contribuito a ridare allo sport un ruolo da protagonista nella riscoperta dei veri valori della vita.

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