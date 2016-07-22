In pagamento le spettanze per il referendum del 17 aprile
Da lunedì i pagamenti a presidenti e scrutatori dei seggi: gli interessati possono recarsi in qualsiasi filiale del Banco di Napoli a Reggio Calabria
22 Luglio 2016 - 19:01 | di Vincenzo Comi
«Saranno avviati da lunedì i pagamenti delle spettanze ai presidenti ed agli scrutatori impegnati ai seggi del referendum dello scorso 17 aprile». A darne notizia è l’Assessore alle Finanze del Comune di Reggio Calabria Armando Neri.
«Gli interessati potranno recarsi presso qualsiasi filiale del Banco di Napoli presente sul territorio comunale di Reggio Calabria, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, e riscuotere le spettanze previste».
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie