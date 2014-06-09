Inaugura la nuova Biblioteca dell’ITT Panella-Vallauri intitolata a Italo Falcomatà

Cerimonia alle 10 in via Emilio Cuzzocrea con un'aiuola e una stele dedicata ai morti e ai Giusti del terremoto del 1908

Domani 10 giugno 2014, alle ore 10.00, presso l’Istituto Tecnico settore Tecnologico “Panella Vallauri”, in Via Emilio Cuzzocrea n°22, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova Biblioteca, che verrà intitolata al Prof. Italo Falcomatà, compianto docente di istituto e Sindaco della città di Reggio Calabria. La stessa cerimonia sarà occasione per inaugurare un’aiuola, posta nel piazzale antistante il plesso del Vallauri, nella quale è stata collocata una stele in pietra di Lazzaro, donataci dalla Fondazione Falcomatà, dedicata “ai morti e ai Giusti del terremoto del 1908”.