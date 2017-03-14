Inaugurata a Cosenza la Mostra collettiva ‘Mater Terra 2’ – FOTO

Al Museo delle Arti e dei Mestieri inaugurata la mostra collettiva con quindici artisti, la performance di danza dei Continuity Fluid Performers e il programma di eventi fino al 10 aprile

Con una sobria e partecipata cerimonia è stata inaugurata a Cosenza, negli spazi del Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM), la mostra collettiva Mater Terra 2.

Gli ospiti del vernissage

Al vernissage hanno preso parte oltre ai numerosi visitatori anche il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci; il presidente della Fondazione Bilotti, Roberto Bilotti e il presidente dell’Associazione Co.Re.,Armando Rossi.

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La serata è stata arricchita dalla performance di danza realizzata da Continuity Fluid Performers con le coreografie di Angela Tiesi.

L’esposizione, organizzata dall’Associazione ACAV, a cura di Marilena Morabito con il coordinamento di Francesco Cisco Minuti, rimarrà aperta al pubblico fino al 10 aprile 2017.

Gli artisti in mostra e gli eventi collegati

E’ una straordinaria occasione per poter ammirare le opere, di particolare pregio, dei seguenti artisti: Francesco Cisco Minuti, Diego Minuti, Fiormario Cilvini, Fabrizio Trotta, Claudio Grandinetti, Massimo Maselli, Franco Paternostro, Paolo Ferraina, Franco Ferraina, Giuseppe Celi, Valeriano Trubbiani, Salvatore Pepe, Alfredo Granata, Franco Mulas e Domenico Cordì.

Nell’arco di tempo in cui rimarrà allestita (fino al 10 aprile 2017) Mater Terra 2 saranno programmati eventi correlati alla mostra.

Mostra collettiva

Mater Terra 2

Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM)

Cosenza – Fino al 10 aprile 2017

Curatore: Marilena Morabito

Coordinatore: Francesco Minuti

Allestimento: Franco Paternostro

Segreteria organizzativa Coordinamento artistico e grafica: ACAV Associazione Culturale Arti Visive (Stefano Milazzo)

Addetto stampa: Silvio Rubens Vivone (Giornalista)

svivone@tiscali.it

L’evento è patrocinato da:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Fondazione Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona, Fondazione Rocco Guglielmo, Accademia di Belle Arti di Catanzaro e Associazione CO.RE..

Sponsor Tecnici:

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“Continuity Fluid Performers” di Angela Tiesi (Performance danza)