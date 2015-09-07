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Inaugurata la mostra del pittore Alessandro Vitale Allegra – FOTO

Dieci ritratti alla Galleria di Palazzo San Giorgio: il pittore Alessandro Vitale Allegra racconta le sue opere quadro per quadro, con le note del maestro Francesco Ammendolia

07 Settembre 2015 - 11:21 | di Vincenzo Comi

Opere della mostra del pittore Alessandro Vitale Allegra a Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria

di Giada Serranò – Inaugurata la mostra d’arte del pittore Alessandro Vitale Allegra, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio.

Il maestro ha deciso di esporre dieci opere che rappresentano dei ritratti.

La mostra inizia con una spiegazione, quadro per quadro, da parte dell’autore, intervallata dalle note musicali del maestro Francesco Ammendolia, docente della scuola Giuseppe Verdi di Reggio Calabria.

Come dichiara lo stesso autore, durante il suo intervento, ciò che viene impresso nella tela, oltre all’esteriorità dei soggetti, è anche la loro anima: << Ciò che mi affascina è parlare con le persone che incontro quotidianamente e casualmente>>.

Quello di Alessandro Allegra è uno studio, prima di tutto, dell’interiorità del soggetto, per conferire al ritratto una forte tensione espressiva.

Uno dei quadri è ispirato allo stile caravaggesco, e rappresenta Bacco che discute, seduto a un tavolo, con un satiro che ha le sembianze dell’autore <<É un autoritratto -dice AllegraCaravaggio, come altri pittori, ha messo se stesso nel quadro per entrare nella scena, e anch’io ho voluto far parte della scena, che io stesso ho ideato>>.

La mostra rimarrà in esposizione fino a giovedì 10 settembre e sarà visitabile nei consueti orari d’apertura di Palazzo San Giorgio, dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00.

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