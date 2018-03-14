E’ stato inaugurato oggi, con partenza alle ore 16.50, il nuovo percorso della linea bus 18 di ATAM che consentirà un collegamento tra Terminal Bus di Largo Botteghelle, con fermata al Santuario di Sant’Antonio, e gli Ospedali Riuniti.



L’itinerario della nuova linea 18

Un percorso tutto rinnovato che seguirà il seguente itinerario:



Terminal Botteghelle, Piazza Garibaldi, Via S. Francesco da Paola, Via del Torrione, Via Melacrino, Via Santa Lucia, Sant’Antonio , Via Santa Lucia , Via Melacrino, Ospedali Riuniti.



Ospedali Riuniti, Via Parco Caserta, Via Parco Caserta Circonvallazione, Via Willermin, Via Roma, Via De Nava, Via Marina alta, Stazione Centrale, Terminal Botteghelle.



La frequenza sarà di un’ora, con partenza della prima corsa alle ore 7.50 dal Terminal Botteghelle e dell’ultima corsa alle ore 20.20 in partenza dagli Ospedali Riuniti.



A bordo del viaggio inaugurale

A bordo del viaggio di inaugurazione l’Amministratore Unico il dott. Francesco Perrelli, l’assessore comunale e della Metrocity di Reggio Calabria avv. Giuseppe Marino, un gruppo della casa di riposo e di fedeli del Santuario di Sant’Antonio. Presso la Chiesa collinare Don Walter Drobbello ha accolto i passeggeri augurando il meglio sia all’azienda ATAM che al Comune perché possano collaborare affinché si possa coprire l’intero territorio in modo capillare.

Sia l’Amministratore Unico di ATAM che l’assessore Marino, si sono dimostrati soddisfatti, è stato messo in campo, un connubio di innovazione tecnologica che affianca il lancio dell’APP con cui è possibile acquistare i biglietti e visionare i percorsi dei bus.

Wi-Fi a bordo solo con il biglietto

L’auspicio è che sempre più persone prendano i mezzi pubblici e che soprattutto acquistino il biglietto, unico strumento tra l’altro per usufruire del servizio di connessione Wi-Fi che verrà esteso presto a tutta la flotta. Sarà, infatti, possibile controllare le e-mail, twittare o dare un’occhiata alla bacheca di Facebook.

Saranno incrementate le corse dirette agli Ospedali Riuniti, che andranno ad intervallarsi a quelle già attive della linea 17 dando, così, la possibilità agli utenti di avere una corsa ogni 30 minuti che collegherà la zona sud alla parte alta della città.

