Occhiuto all’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri: ‘San Ferdinando crede nello Stato’

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di San Ferdinando.

La vostra presenza, ha sottolineato Occhiuto, lancia un messaggio importante perché è il messaggio di una Calabria che si ribella ai luoghi comuni che l’hanno condannato al sottosviluppo in passato.

“Un intervento nato proprio da una iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’Arma dei carabinieri, finanziata con risorse del Comune che ha scelto di investire risorse per un presidio di legalità”.

“In questa piazza – ha detto Occhiuto – oggi c’è l’emblema di ciò che è la Calabria, di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che vuole essere. E c’è l’emblema anche di ciò che la Calabria non vuole più essere”.

La presenza di autorità istituzionali, religiose, militari, civili ha rappresentato un forte segnale di determinazione.

Ferro ha sottolineato l’importanza del Caivano bis, un decreto per le periferie con un investimento di 180 milioni, che prevede risorse destinate ai comuni di Rosarno e San Ferdinando per dare alloggi a migranti regolari e migliorare il processo di integrazione.

“Entro il 2027 è previsto anche il superamento della tendopoli di San Ferdinando, una progettualità che punta a un’accoglienza reale e non solo a slogan”, ha concluso Ferro, riferendosi alla politica di integrazione in corso.

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, ha sottolineato la centralità della nuova caserma, situata nel cuore del centro urbano.

“Questa centralità non è un dettaglio ma una scelta precisa. Vuol dire in termini operativi prossimità, migliore accessibilità e maggiore rapidità di intervento. Vogliamo affermare con forza la sicurezza e la legalità come valori fondamentali pilastri del sistema Paese”.