Inaugurazione fortino di Pentimele, Falcomatà: “Sarà una festa popolare”

Come annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’Assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali Irene Calabrò, giovedì 29 giugno alle ore 18,00 il Fortino Sud di Pentimele dopo decenni sarà restituito alla città e aperto ai visitatori.

L’estate reggina entra pertanto nel vivo con un appuntamento di forte richiamo per tutti i cittadini, un evento animato e supportato grazie alla partecipazione delle principali associazioni di promozione ambientale e culturale, nonché legate al tessuto produttivo della città di Reggio Calabria.

«Sarà una grande festa all’insegna della partecipazione popolare, un evento che prelude a una proposta di valorizzazione globale che possa sviluppare reti di collaborazione produttive e attrattive per l’area della collina circostante – dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà – nel contempo centriamo l’obiettivo di restituire ai reggini e all’intera regione, a inizio della stagione estiva, uno scenario naturale unico proteso sullo Stretto e un patrimonio di inestimabile valore e bellezza».

Il restauro e i fondi europei

Un percorso complesso quello che ha portato l’ amministrazione comunale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Calabria con il POIn Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, a concludere gli interventi di restauro mirati alle Fortificazioni umbertine presenti nell’area di Pentimele, in collaborazione con il Mibact, nel pieno rispetto dei tempi imposti dai finanziamenti comunitari e dall’iter progettuale.

« L’intervento risponde ad esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Calabria – afferma l’assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali, Irene Calabrò – l’intento specifico adesso è quello di creare un attrattore culturale, turistico-storico-ambientale che rappresenti il volano per la rinascita del territorio e la riqualificazione dell’offerta turistica » .

I professionisti tecnici del Comune di Reggio Calabria si sono avvicendati sinergicamente sotto l’egida del RUP, arch. Daniela Neri e la direzione dell’architetto Santo Coppola. I lavori realizzati dalla ditta Pan Costruzioni sono stati condotti con l’alta sorveglianza da parte dell’arch. Giuseppina Vitetta, funzionaria della Soprintendenza archeologica per la città di Reggio Calabria e Vibo.

La storia delle fortificazioni umbertine

Le fortificazioni Umbertine furono costruite tra il 1882 e il 1892 e rappresentano l’intervento più ambizioso che sia mai stato realizzato in epoca moderna, fortemente voluto dal Generale Mezzacapo. Durante la seconda guerra mondiale, i fortini servirono come postazione antiaerea per contrastare le incursioni dell’aviazione anglo-americana. La struttura si presenta con un fossato che protegge il lato di terra, con accesso da ponti levatoi, un cortile centrale, ed un corpo di fabbrica con rampa.

Il restauro conservativo del Fortino Sud si è realizzato intervenendo con mezzi non invasivi, usando materiali compatibili con quelli preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche del manufatto. Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca dei materiali e metodologie d’intervento rispettosamente compatibili con l’immobile e con l’area su cui insiste.

Le novità: sala convegni, wi-fi e visite estive

Tuttavia l’intervento ha arricchito il Fortino Sud di elementi innovativi dal punto di vista tecnologico che facilitano la fruizione da parte di turisti e visitatori: sala convegni, wi-fi, filodiffusione, solo per citare alcuni degli elementi che saranno ampiamente presentati nel corso dell’ inaugurazione.

Ottimizzata per quanto possibile la viabilità, con un intervento di manutenzione tampone che ha consentito la riapertura del transito verso la collina di Pentimele, in attesa della riqualificazione complessiva della strada di accesso di cui è stata approvata la progettazione esecutiva, il Fortino Sud sarà visitabile per tutta la stagione estiva, con l’ausilio di personale comunale che ne garantirà la sorveglianza. La Giunta Falcomatà tuttavia lo ha inserito, già dallo scorso aprile, quale luogo deputato ad ospitare eventi e manifestazioni a richiesta di associazioni, enti od operatori economici.