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Inaugurazione Moony Restaurant: cena stellata con lo chef Giovanni Santoro

Il 18 e 19 giugno nel giardino del Moony inaugura il Moony Restaurant con lo chef stellato Giovanni Santoro tra showcooking e cene di gala

13 Giugno 2017 - 14:05 | di Federica Geria

Giovanni Santoro, chef del ristorante Shalai Resort di Catania, ospite del Moony Restaurant

Non prendente appuntamenti nei giorni 18 e 19 di giugno! Io Chef Scuola Cucina si trasferisce con tutta la sua esperienza nel giardino esterno del Moony – Salotto da bere a ridosso della magnifica Torre Nervi e ad un passo dal mare.

In collaborazione con lo chef stellato Giovanni Santoro, del ristorante SHALAI RESORT di Catania, si inaugurerà il Moony Restaurant, in una due giorni di showcooking, corsi per chef professionisti, degustazioni e cene di gala.

Per prenotazioni e dettagli sui costi ed il programma contattateci ai numeri:

  • 342.6672897 (Moony)
  • 340.2989969 (Io Chef)

oppure all’indirizzo email:
– iochef.rc@gmail.com

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