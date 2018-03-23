Incendio ex emeroteca, ‘I sogni non vanno in fumo!’
Dopo il secondo atto vandalico in sei mesi, domani alle 10 l'ex emeroteca di via Palmi riparte con il sindaco Falcomatà e le famiglie dell'AIPD
23 Marzo 2018 - 19:00 | di Vincenzo Comi
“L’avete fatto di nuovo, in pieno giorno. È una sfida, ma vinciamo noi. Vigliacchi!!! Svegliamo le coscienze, non permettiamo a nessuno di bruciare la nostra Reggio!”.
Con queste parole affidate a un post su facebook, nell’immediatezza dei fatti, il sindaco di Reggio Calabria aveva reagito, rivolgendosi ai suoi cittadini, di fronte al secondo atto vandalico che colpiva l’ex emeroteca comunale, nel giro di sei mesi.
A distanza di pochi giorni domani alle ore 10,00 l’ex emeroteca di via Palmi riparte.
Il sindaco Falcomatà sarà accanto ai ragazzi e alle famiglie dell’AIPD (associazione italiana persone down) di Reggio Calabria, già assegnatarie della rigenerazione dell’immobile a seguito della approvazione del progetto di valorizzazione dell’immobile effettuato nei mesi scorsi con manifestazione d’interesse pubblica.
«L’invito è aperto a quanti – dichiara il sindaco di Reggio Calabria- in questa città, non vogliono rimanere ad aspettare».
«Già da domani possiamo rimboccarci le maniche, iniziando a lavorare da subito, per prenderci insieme cura di questo bene comune, strappandolo al degrado »
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