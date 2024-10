Incendio al Gattonero, P. Imbalzano: ‘Mancanza di rispetto per persone e animali’

“Un atto indegno per una città che vuole definirsi civile. Il rogo che ha distrutto la colonia felina “Il gatto onlus” che da anni si batte per la difesa degli amici a quattro zampe, sita in via Lia, a seguito dell’appiccamento del fuoco di ignoti ad un cumulo di rifiuti adiacente, denota una totale mancanza di rispetto per le persone e per gli animali”.