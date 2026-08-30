Calabria, incidente sull’autostrada A2: autoarticolato ribaltato e carreggiata chiusa

A seguito di un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A2, in direzione Sud tra gli svincoli di Frascineto e Sibari, è stata disposta la chiusura della carreggiata interessata.

Autoarticolato ribaltato sull’autostrada A2

Nel sinistro è rimasto coinvolto un autoarticolato composto da motrice e rimorchio, entrambi ribaltati.

Il conducente del mezzo, un uomo di circa 50 anni, è rimasto ferito e, dopo le prime cure, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato presso una struttura ospedaliera mediante elisoccorso.

A seguito dell’incidente si è inoltre sviluppato un incendio di vegetazione lungo la scarpata adiacente all’autostrada. Le fiamme sono state prontamente affrontate e poste sotto controllo dalle squadre dei Vigili del Fuoco, evitando l’ulteriore propagazione dell’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari e del Presidio Rurale VVF di Mormanno, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area interessata e nelle attività conseguenti al sinistro.

Presenti inoltre personale ANAS, soccorso stradale e Polizia Stradale.

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Considerata la complessità dell’intervento e le operazioni ancora in corso per il recupero dell’autoarticolato e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la viabilità potrà subire ulteriori modifiche, compresi eventuali cambi di carreggiata in relazione alle criticità che dovessero emergere. Le operazioni potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio.