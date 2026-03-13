Reggio, non ce l’ha fatta l’uomo investito da un ciclomotore a Ravagnese
Le condizioni del 74enne si erano rivelate sin da subito critiche. I medici avevano riservato la prognosi, ma non è stato possibile salvarlo
13 Marzo 2026 - 09:31 | di Redazione
Purtroppo non ce l’ha fatta. L’uomo di 74 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 4 marzo nel quartiere Ravagnese di Reggio Calabria, ha perso la vita.
Il pedone, dopo essere stato investito da un ciclomotore, aveva riportato gravi lesioni e, nonostante il pronto intervento e il trasporto al Grande Ospedale Metropolitano (GOM), le sue condizioni si erano rivelate sin da subito critiche. I medici avevano riservato la prognosi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
Il ciclomotore, condotto da un minore, è stato sequestrato dalla Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.