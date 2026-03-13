Reggio, non ce l’ha fatta l’uomo investito da un ciclomotore a Ravagnese

Le condizioni del 74enne si erano rivelate sin da subito critiche. I medici avevano riservato la prognosi, ma non è stato possibile salvarlo

Purtroppo non ce l’ha fatta. L’uomo di 74 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 4 marzo nel quartiere Ravagnese di Reggio Calabria, ha perso la vita.

Il pedone, dopo essere stato investito da un ciclomotore, aveva riportato gravi lesioni e, nonostante il pronto intervento e il trasporto al Grande Ospedale Metropolitano (GOM), le sue condizioni si erano rivelate sin da subito critiche. I medici avevano riservato la prognosi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Il ciclomotore, condotto da un minore, è stato sequestrato dalla Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La redazione di CityNow esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia della vittima in questo momento di profondo dolore.