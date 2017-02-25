‘Incoming Calabria’, Romanella fra le eccellenze dell’agroalimentare calabrese
Romanella Drinks tra le 70 aziende di Incoming Calabria: i buyer di undici paesi europei apprezzano il percorso di internazionalizzazione
25 Febbraio 2017 - 12:42 | di Vincenzo Comi
Le eccellenze calabresi del settore Agroalimentare protagoniste assolute della tre giorni di “Incoming Calabria”, che si è svolta a Cosenza. Presente all’evento, che è stato promosso dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), e da Unindustria Calabria, anche Romanella Drinks, l’azienda reggina specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche. Lo storico marchio reggino, leader nel Mezzogiorno, presente insieme ad altre 70 aziende (calabresi, pugliesi, campane e siciliane), ha ricevuto il convinto apprezzamento da parte dei venticinque buyer provenienti da undici paesi europei per l’ottimo percorso intrapreso, in particolare, sul fronte dell’internazionalizzazione.
Il commento dell’amministratore di Romanella
“Quest’ultimo traguardo del resto – commenta l’amministratore di Romanella, Salvatore Presentino – costituisce il vero salto di qualità che la nostra realtà e, più in generale, l’intero tessuto produttivo reggino deve riuscire a compiere. Mi congratulo con Unindustria Calabria, con la territoriale di Reggio Calabria e nello specifico con la sezione Agroalimentare, per l’ottima organizzazione e la meravigliosa riuscita dell’evento. Le sfide della competitività, oggi, impongono il confronto con i mercati esteri e con standard qualitativi e processi produttivi sempre più elevati. In questo contesto – evidenzia Presentino – l’enogastronomia reggina non ha nulla da temere, poiché è in grado di offrire un ventaglio di prodotti e autentiche eccellenze, che in tanti paesi europei e non solo, sono fortemente ricercati. Il successo e il crescente apprezzamento che la nostra azienda sta riscuotendo, testimonia tutto ciò.
Da tempo, ormai, abbiamo imboccato una strada ben precisa che guarda alla costante ricerca dell’innovazione e alla qualità delle materie prime. Sono queste le caratteristiche che continuano a contraddistinguere il brand ‘Romanella’ sul territorio nazionale e in Europa.
Un marchio storico sui mercati esteri
L’autorevolezza di un marchio storico e riconoscibile si lega ad una stagione nuova, ricca di successi e riconoscimenti, che vede Romanella farsi spazio nei canali di distribuzione internazionali. La presenza sui mercati esteri rappresenta un passo importante per l’agroalimentare reggino e calabrese e un volano di sviluppo fondamentale per le aziende del territorio. I nostri prodotti, le nostre eccellenze hanno le carte in regola per reggere il peso della competitività in un mondo ormai globalizzato. In questa direzione intendiamo muovere i nostri sforzi per espandere questa realtà fatta di lavoro, passione e qualità. Nuove e importanti sfide ci attendono, con l’obiettivo di scrivere altre pagine esaltanti e di rendere il brand protagonista nell’ambito di scenari commerciali di levatura internazionale”.
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