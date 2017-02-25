‘Incoming Calabria’, Romanella fra le eccellenze dell’agroalimentare calabrese

Le eccellenze calabresi del settore Agroalimentare protagoniste assolute della tre giorni di “Incoming Calabria”, che si è svolta a Cosenza. Presente all’evento, che è stato promosso dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), e da Unindustria Calabria, anche Romanella Drinks, l’azienda reggina specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche. Lo storico marchio reggino, leader nel Mezzogiorno, presente insieme ad altre 70 aziende (calabresi, pugliesi, campane e siciliane), ha ricevuto il convinto apprezzamento da parte dei venticinque buyer provenienti da undici paesi europei per l’ottimo percorso intrapreso, in particolare, sul fronte dell’internazionalizzazione.

“Quest’ultimo traguardo del resto – commenta l’amministratore di Romanella, Salvatore Presentino – costituisce il vero salto di qualità che la nostra realtà e, più in generale, l’intero tessuto produttivo reggino deve riuscire a compiere. Mi congratulo con Unindustria Calabria, con la territoriale di Reggio Calabria e nello specifico con la sezione Agroalimentare, per l’ottima organizzazione e la meravigliosa riuscita dell’evento. Le sfide della competitività, oggi, impongono il confronto con i mercati esteri e con standard qualitativi e processi produttivi sempre più elevati. In questo contesto – evidenzia Presentino – l’enogastronomia reggina non ha nulla da temere, poiché è in grado di offrire un ventaglio di prodotti e autentiche eccellenze, che in tanti paesi europei e non solo, sono fortemente ricercati. Il successo e il crescente apprezzamento che la nostra azienda sta riscuotendo, testimonia tutto ciò.

Da tempo, ormai, abbiamo imboccato una strada ben precisa che guarda alla costante ricerca dell’innovazione e alla qualità delle materie prime. Sono queste le caratteristiche che continuano a contraddistinguere il brand ‘Romanella’ sul territorio nazionale e in Europa.

Un marchio storico sui mercati esteri

L’autorevolezza di un marchio storico e riconoscibile si lega ad una stagione nuova, ricca di successi e riconoscimenti, che vede Romanella farsi spazio nei canali di distribuzione internazionali. La presenza sui mercati esteri rappresenta un passo importante per l’agroalimentare reggino e calabrese e un volano di sviluppo fondamentale per le aziende del territorio. I nostri prodotti, le nostre eccellenze hanno le carte in regola per reggere il peso della competitività in un mondo ormai globalizzato. In questa direzione intendiamo muovere i nostri sforzi per espandere questa realtà fatta di lavoro, passione e qualità. Nuove e importanti sfide ci attendono, con l’obiettivo di scrivere altre pagine esaltanti e di rendere il brand protagonista nell’ambito di scenari commerciali di levatura internazionale”.