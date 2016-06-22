Da Incontriamoci sempre un esempio positivo

L'associazione Incontriamoci sempre fa della stazione di Santa Caterina una buona pratica e chiede di intitolare una piazza ai ferrovieri

L’associazione Incontriamoci sempre per il Volontariato, oltre a svolgere una miriade di attività sociali e culturali al servizio del territorio,ha reso la stazione ferroviaria di R.C. San Caterina uno dei punti di riferimento più importanti di Reggio e della Calabria.

La stazione curata in ogni aspetto dai volontari

La stazione e’da tempo curata in tutti i suoi aspetti,dalla pulizia al decoro, alla manutenzione ed anche al controllo costante per la prevenzione contro ogni forma di vandalismo o degrado.

L’area circostante e’ curata giornalmente,da ricordare che nel mese di novembre un’area attigua la stazione,divenuta una discarica,e’ stata bonificata,le aree verdi intorno all’ingresso del viadotto s. caterina sono curate,sette alberi di bergamotto sono stati impiantati lo scorso inverno, la piazza e’ sempre ramazzata,la raccolta differenziata vige all’ingresso della stazione con bidoni dedicati,addirittura in piazza il bidone per l’organico per i rifiuti dei bisogni degli amici a quattro zampe.

Questa dell’associazione della stazione di RC S.Caterina è una splendida buona pratica che serve da stimolo per coinvolgere tutti a mantenere pulita ed ordinata la nostra meravigliosa città.

Lo spirito,la dedizione e la passione che anima incontriamoci sempre deve essere valorizzata dalla vicinanza e dal sostegno delle varie istituzioni,non dimenticando che questa associazione fonda le sue radici con lo zoccolo duro della famiglia dei ferrovieri che nel corso degli anni ha dato molto a questa città, come lavoro nell’immenso patrimonio immobiliare in tutto il perimetro urbano.

La proposta di una piazza intitolata ai ferrovieri

Dalla famiglia dei ferrovieri tanti professionisti ed artisti, proprio per questo ci rivolgiamo alla commissione toponomastica appena insediata,di dedicare la piazza senza nome della stazione di s caterina a tutti i ferrovieri, con la dicitura

PIAZZA ”IL FERROVIERE”.

Si rammenta che da qualche anno si lavora per ampliare il piccolo MUSEO FS all’interno della seda dell’associazione.