‘Incontro in cucina’ presso lo showroom Azzara’
Giovedì 16 giugno alle 16.30 in Corso Garibaldi relazioni su carolea, pane dello Stretto e lumaca reggina, con degustazione alle 19
16 Giugno 2016 - 12:15 | di Redazione
Giovedì 16 giugno alle ore 16,30 presso lo Showroom Azzarà, Corso Garibaldi 553 Reggio Calabria, si terrà “Incontro in cucina”, iniziativa organizzata dall’Accademia delle Imprese Europea, Comitato Corso Sud e Enoagriart italia.
Moderati dal giornalista Massimo Calabrò interverranno Luciano Simone, Presidente del Comitato Corso Sud, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Reggio Calabria Mattia Neto, il Sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina, il consigliere del Comune di Villa San Giovanni delegato alle attività produttive Pietro Caminiti, il sindaco di San Pietro a Maida e presidente dell’Unione Comuni Monte Contessa Pietro Putame e Giuseppe Ariobazzani Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea.
Previste le relazioni di Pietro Gullo sulla produzione della cultivar carolea, Gullo presenterà anche il libro “l’ampolla di Nausica”. A seguire il tecnologo alimentare Antonio Paolillo parlerà del “Pane dello stretto, caratteristiche, requisiti e tecniche di produzione”. Sulla “lumaca alimento sano di produzione reggina”, interverrà Filippo Iachino.
A seguire, intorno alle ore 19, sempre presso lo Showroom Azzarà, si terrà la degustazione del Pane dello Stretto con Olio Extravergine di Monte Contessa e ragù di lumaca reggina.
All’interno dello showroom sarà inoltre allestita l’area creativa con produzioni artigianali, realizzati dal gruppo Hobby Accademy.
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