Incontro con il poeta Domenico Gangemi

Sabato 6 maggio 2017, alle ore 17,30 l’Associazione Universalia ospitera’ presso la propria sede – in via Treviso 41, a Reggio Calabria – il poeta Francesco Gangemi. Converseranno con l’autore Domenico Minuto e Franco Arcidiaco. Leggeranno brani tratti dalle opere dell’Autore Elena Festa e Gennaro De Pasquale.

L’accompagnamento alla chitarra sara’ di Pino Arco.

Giuseppe Gangemi è nato il 31 marzo 1965 a Reggio Calabria dove vive.

E’ redattore dei Quaderni Calabresi e di Lettere Meridiane, collabora saltuariamente da molti anni a quotidiani e riviste regionali.

Nel 2001 ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Racconti del Duemila” ed è stato coautore del saggio “Negare la negazione” dello storico Nicola Zitara pubblicato da Città del Sole Edizioni, la stessa casa editrice che nel 2009 ha edito la sua ultima raccolta di prosa, versi e teatro che si chiama”Macandra”.

Le sue ultime pubblicazioni in versi si ispirano al grande poeta neorealista Franco Costabile di cui ha curato la voce su Wikipedia. Sia i versi che la prosa intendono ridare dignità al Sud e valorizzare la ricca e antica civiltà meridionale.