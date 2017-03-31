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Incontro sul tema I Brettii – Storia, cultura, evidenze archeologiche

Sabato 1 aprile alle 17 al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide incontro su I Brettii, promosso dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali

31 Marzo 2017 - 13:13 | di Federica Geria

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide a Cassano allo Ionio

Sabato 1 aprile 2017, alle ore 17.00, a Cassano allo Ionio (Cosenza), presso la Sala convegni del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, diretto da Adele Bonofiglio, si terrà un importante incontro sul tema I Brettii – Storia, cultura, evidenze archeologiche.

All’iniziativa, indetta dalla “Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali” (SIPBC Onlus) Sezione Calabria “Luigi De Luca” con il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la collaborazione del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, parteciperanno:

Adele Bonofiglio, direttore Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, che relazionerà su “Note sul percorso espositivo del Museo Archeologico di Sibari”;

Carmine Gesualdo, comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Cosenza;

Franco Liguori, presidente SIPBC Onlus Calabria;

Gian Piero Givigliano, docente Università della Calabria, “Identità e vicende storiche dei Brettii attraverso le fonti letterarie”

Armando Taliano Grasso, docente Università della Calabria, “Città fortificate brettie tra Thuri e Kroton”

Maria Cerzoso, direttore Museo dei Brettii e degli Enotri, “Cosenza, metropoli dei Brettii”

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.

Immagine collegata all'incontro sui Brettii al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide
Immagine collegata all'incontro sui Brettii al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

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