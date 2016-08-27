Incremento consegne kit per la raccolta differenziata

Proseguono le consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta. Viste le molte richieste registrate sino ad oggi, anche da parte di quei cittadini che rientrano in città per trascorrere le vacanze estive, l’Amministrazione Comunale, in accordo con AVR, ha deciso di incrementare le giornate dedicate al ritiro dei contenitori per svolgere correttamente la raccolta differenziata porta a porta.

Da questa settimana, oltre il consueto appuntamento del martedì, sarà possibile per i cittadini residenti o domiciliati nelle zone interessate dal servizio di raccolta domiciliare, ritirare il kit con i quattro contenitori durante altre due giornate, presso la Sede della Circoscrizione di Pellaro. Le consegne gratuite dei kit per la raccolta differenziata porta a porta verranno quindi effettuate ogni martedì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, ogni giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00.

Cosa portare per il ritiro gratuito

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO DEL KIT, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle zone interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nella zona oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero 0965/415001 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!