Agli ordini di mister Rinaldi la squadra di Motta San Giovanni avvia la preparazione: con i nuovi Zago e Scopelliti si lavora tra Palabotteghelle e Pinetina

Agli ordini di mister Rinaldi e del suo vice Angelo Milano inizia la fase di preparazione pre campionato della squadra di Motta San Giovanni.

Tutti presenti i disponibili ad oggi compresi i nuovi arrivati Zago e Scopelliti in attesa di Caminero che si aggreghera’ ai compagni dal secondo giorno .

Si lavora ancora al Palabotteghelle per quanto riguarda le sedute da fare all’ interno ed alla Pinetina per quelle in esterno .

Grande impegno e massima disponibilità da parte di tutti i calcettisti : giovani e nuovi tutti insieme al gruppo storico .

Buon lavoro a tutti

Avanti Futura !