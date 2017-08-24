Inizia il pre-campionato in casa Futura
Agli ordini di mister Rinaldi la squadra di Motta San Giovanni avvia la preparazione: con i nuovi Zago e Scopelliti si lavora tra Palabotteghelle e Pinetina
24 Agosto 2017 - 14:18 | di Eva Curatola
Agli ordini di mister Rinaldi e del suo vice Angelo Milano inizia la fase di preparazione pre campionato della squadra di Motta San Giovanni.
Tutti presenti i disponibili ad oggi compresi i nuovi arrivati Zago e Scopelliti in attesa di Caminero che si aggreghera’ ai compagni dal secondo giorno .
Si lavora ancora al Palabotteghelle per quanto riguarda le sedute da fare all’ interno ed alla Pinetina per quelle in esterno .
Grande impegno e massima disponibilità da parte di tutti i calcettisti : giovani e nuovi tutti insieme al gruppo storico .
Buon lavoro a tutti
Avanti Futura !
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