Iniziativa del CdT di Rc del TCI “Scambio di auguri nel sottosuolo di RC”

Soci e amici del Club di Territorio del TCI in visita guidata alla necropoli sotto il Museo di piazza De Nava e alla mostra sull'antichità di Reggio

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI ha dato appuntamento ai soci ed amici questa mattina al Museo Nazionale della Magna Grecia, piazza De Nava, per la visita guidata, dalla Dott.ssa Rossella Agostino, del lembo di necropoli localizzata negli spazi sottostanti lo stesso Museo.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra documentaria “La meravigliosa antichità. Reggio alla ricerca del suo passato fra scoperte, personaggi e istituzioni”, seconda parte del progetto “Restituzioni Culturali 2014”, promosso dal Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e condiviso con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Al termine uno scambio di auguri per un felice 2015