A Melito ‘Insieme per sfidare l’autismo’

Si è tenuta presso la Sala Consiliare del comune di Melito di Porto Salvo la conferenza stampa della Fondazione Marino per l’Autismo Onlus per presentare la giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile. Insieme per sfidare l’autismo è lo slogan della giornata, giunta alla sua decima edizione e istituita dalle nazioni Unite. A moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Alessia Logorelli, psicologa della Fondazione che ha dato la parola ai presenti: il Sindaco di Melito Giuseppe Meduri, l’assessore alle politiche sociali Patrizia Crea, il Presidente della Fondazione, Giovanni Marino.

Il concerto in corso Garibaldi

La Fondazione Marino in collaborazione con il Comune di Melito di Porto Salvo con Angsa Nazionale e Fia ha organizzato un concerto sul corso Garibaldi di Melito in cui i testimonial della solidarietà si uniranno per gridare la loro sfida all’Autismo.

Presenterà l’evento Eva Giumbo e si esibiranno i Plaisir Musique, i Kardja e gli allievi del centro studi danza classica e moderna Sabina Maisano.

Il Mercato Coperto di Melito sarà illuminato di blu come accadrà per diversi monumenti nazionali e mondiali. Inoltre, le scuole Primarie e secondarie di primo e secondo grado di Melito in segno di solidarietà esporranno sulla loro facciata un telo blu.

La campagna per l’autismo e l’sms solidale

Da circa due anni la manifestazione #sfidautimo ha avuto particolare enfasi, grazie alla Fondazione Italiana per l’autismo in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e tra i soci fondatori vi è anche la Fondazione Marino, oltre a professionisti del settore, come la società italiana di neuropsichiatria infantile, psicologici e pedagogisti.

La fondazione italiana per l’Autismo ha lo scopo di intercettare la raccolta fondi per avviare progetti di ricerca e formazione. Il numero su cui poter donare con un sms solidale da 2, 5 o 10 euro è il 45541 e ciò potrà essere fatto fino all’8 maggio 2017.

Le parole di Marino sull’importanza della ricerca

Chi è autistico vede il mondo con occhi diversi e in Italia vi sono circa 350.000 persone con disturbo dello spettro autistico e che vivono in isolamento. “L’Autismo – afferma l’Ing. Marino – è una patologia ancora non curabile e non curata e buona parte delle cause dell’autismo sono ancora ignote, perciò la ricerca è indispensabile per cominciare ad affrontare i problemi dell’individuazione delle cause, ed eventuali cure, ma sono tutte ipotesi che richiedono sforzi notevoli anche a livello economico”.

Sensibilizzare la cittadinanza di Melito con un semplice concerto che può attirare persone non solo dello stesso comune, ma anche di quelli limitrofi è un’occasione importante per fare capire che l’Autismo esiste e che il silenzio assordante che lo circonda va rotto.

Il sindaco in chiusura ha ringraziato per l’opportunità la Fondazione Marino, ed ha posto l’accento sull’importanza della tematica che va oltre le diverse vedute o le diverse posizioni politiche perché solo dal confronto si possono superare le difficoltà e si può crescere insieme.