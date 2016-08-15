Interventi di pulizia e ripristino del decoro urbano ad Armo e Puzzi

Completati i lavori nei due quartieri reggini, in vista delle feste patronali di Maria SS. Assunta e di San Rocco con processioni e Palio

Sono state completate nei giorni scorsi le operazioni di pulizia e ripristino del decoro urbano nei quartieri di Armo e Puzzi. A darne notizia è il Consigliere comunale Demetrio Marino che ha ringraziato il Sindaco Giuseppe Falcomatà e gli assessori della Giunta interessati agli interventi per la grande disponibilità dimostrata verso le esigenze dei cittadini.

Gli interventi di ripristino, che hanno interessato anche la storica fontana di Puzzi e la pavimentazione in porfido del centro di Armo, anticipano di pochi giorni le festività patronali di Maria SS. Assunta di Armo e San Rocco di Puzzi previste per i giorni 15 e 16 agosto.

Il programma delle feste patronali

Il programma delle festività prevede una lunga serie di appuntamenti. Si parte da Armo a ferragosto con la tradizionale processione con inizio alle ore 18:00 ed a seguire con lo spettacolo a cura dell’Associazione Calabria 2001, che prevede l’esibizione del gruppo musicale Tintarella di Luna e la comicità del noto cabarettista Aldo Zumbo in arte Jokattolo.

Per la giornata del 16 agosto invece ci si sposterà in località Puzzi dove, dopo la consueta processione pomeridiana, si terrà il Palio di San Rocco, caratteristico e coreografico appuntamento, durante il quale si sfideranno le contrade del territorio presso il piazzale parrocchiale.

Entrambi gli appuntamenti sono promossi dalla Parrocchia di Maria SS. Assunta con il suo parroco Alain Alen e da tutta la comunitàà di Armo. A rappresentare l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria saranno presenti agli eventi l’Assessore alle Finanze Armando Neri ed il Consigliere Demetrio Marino.

“Ringrazio l’Assessore Neri per l’enorme vicinanza dimostrata alla nostra comunità – ha dichiarato il consigliere Demetrio Marino – gli interventi effettuati in tutta l’area di Armo sono il segno della grande attenzione che quest’Amministrazione sta dimostrando nei confronti delle periferie, che sono il vero cuore della Città. Sono certo che i due giorni delle festività agostane saranno un momento di grande condivisione per la comunità”.