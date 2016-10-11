Intesa Unical-fondazione Baffa per centro eccellenza
Benessere, qualità della vita, paesaggio e ambiente: Università della Calabria e Fondazione Baffa puntano a un modello per tutto il Paese
11 Ottobre 2016 - 19:28 | di Pasquale Romano
Benessere, qualità della vita delle persone, paesaggio, ambiente naturale: sono le parole chiave su cui la Fondazione “Salvatore Baffa” e l’Università della Calabria hanno deciso di investire avviando un percorso che porterà entro la fine dell’anno alla costituzione di un Centro di Eccellenza per l’Ambiente e la Salute.
“Si tratta – è scritto in un comunicato dell’Università – di una grande opportunità incentrata sull’alleanza virtuosa tra pubblico e privato che fa leva su alcuni dei principali punti di forza della Regione Calabria. L’obiettivo, ambizioso ma non utopistico, è quello di proporre la Regione Calabria come un modello di riferimento per l’intero territorio nazionale, nel campo del benessere e della qualità della vita per tutte le fasce d’età. Il protocollo d’intesa, che sarà firmato nei prossimi giorni, sarà portato all’attenzione della Regione Calabria – si legge infine – al fine di definire strategie comuni e obiettivi perseguibili”.
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