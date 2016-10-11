Intesa Unical-fondazione Baffa per centro eccellenza

Benessere, qualità della vita, paesaggio e ambiente: Università della Calabria e Fondazione Baffa puntano a un modello per tutto il Paese

Benessere, qualità della vita delle persone, paesaggio, ambiente naturale: sono le parole chiave su cui la Fondazione “Salvatore Baffa” e l’Università della Calabria hanno deciso di investire avviando un percorso che porterà entro la fine dell’anno alla costituzione di un Centro di Eccellenza per l’Ambiente e la Salute.