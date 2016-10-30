Intitolata una via della città a Monsignor Paolo Giunta

Il sindaco Falcomatà e il vicesindaco Mauro ricordano Monsignor Paolo Giunta, maestro e mentore dei giovani, con l'intitolazione di una strada cittadina

«Un momento davvero emozionante per rendere omaggio ad un uomo che ha lasciato, in chi lo ha conosciuto, un ricordo indelebile. È per questo che l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio a Monsignor Paolo Giunta con l’intitolazione di una strada cittadina. Un uomo che rappresenta per tutti noi un grande esempio: la sua vita è stata simbolo di speranza per tutti i giovani e per le famiglie in difficoltà che negli anni difficili in cui visse, a cavallo tra le due guerre mondiali, lo ebbero come insegnante e come mentore». E’ quanto dichiara il Sindaco Giuseppe Falcomatà a margine della cerimonia di intitolazione della nuova via Monsignor Paolo Giunta a Reggio Calabria.

«La presenza di numerosi cittadini – ha aggiunto il Vicesindaco Metropolitano Riccardo Mauro, anche lui presente all’odierna cerimonia – è indicativa del bene, della dedizione, dell’interessamento verso l’altro che ha caratterizzato l’operato di questo grande uomo. La sua alta statura morale, è stato da guida per molti giovani occupandosi della loro formazione morale, religiosa, civile e culturale».