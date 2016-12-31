Intorno a Me 1000 Colori: concerto per l’autismo

Un concerto per portare bambini e ragazzi con disabilità nell'orchestra: il progetto di musica integrata dell'associazione e il debutto del 3 gennaio

L’A.S.D. “Intorno a Me 1000 Colori”, fondata dalla Dott.ssa Anna Maria Arena ha sede in Reggio Calabria ed opera su tutto il territorio regionale, promuovendo una serie di progetti indirizzati principalmente all’integrazione sociale di soggetti aventi difficoltà relazionali, cognitive, comportamentali, emotive, senso-motorie e motivazionali.

Le figure specializzate dell’associazione

All’interno dell’associazione operano figure specializzate in diversi ambiti: tecnici ABA (analisi applicata del comportamento), terapisti TMA (terapia multi sistemica in acqua) formati col metodo Caputo-Ippolito, psicologi clinici ed educatori.

Da due anni l’ A.S.D. “Intorno a Me 1000 Colori ” è direttamente impegnata per offrire alle persone con “bisogni speciali” migliori condizioni di vita costruendo programmi educativi e di gioco/sport individualizzati al fine di aumentare l’autostima del soggetto e promuovere l’integrazione sociale.

Il progetto di musica integrata

L’A.S.D, in collaborazione con l’Associazione Culturale Orchestra Giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta”, sta organizzando un progetto di musica, che si prefigge l’obiettivo di inserire bambini e ragazzi con disabilità all’interno di un’orchestra musicale di normodotati; è’ previsto un corso sperimentale di coro integrato, nato per soddisfare le numerose richieste di accoglienza e integrazione, nelle attività musicali dell’orchestra, di bambini e ragazzi disabili.

Grazie alla sensibilità della dott.ssa Daniela De Blasio Consigliera di Parita’ della Provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con la stessa associazione culturale orchestra giovanile dello stretto “Vincenzo Leotta”, ed il conservatorio di musica “F. Cilea”, si darà l’avvio al programma con un concerto dal titolo “BLU MUSICAL NOTES” per giorno 3 gennaio 2017, alle ore 16.30 presso la sala “Rossa” del palazzo Corrado Alvaro.

“Va particolarmente sottolineata la grande sensibilità ed attenzione dimostrata dal Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà verso le tematiche attenzionate dalla nostra associazione . Ringraziamo inoltre, l’Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale della Provincia di Reggio Calabria dott. E. Lamberti Castronuovo” è scritto in una nota.