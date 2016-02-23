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Ist. Alvaro Gebbione: incontro cittadinanza e Costituzione

Giovedì 25 febbraio alle 9 l'assessore provinciale alla cultura e legalità dialoga con i ragazzi delle classi terze; si esibiscono coro e orchestra

23 Febbraio 2016 - 11:05 | di Vincenzo Comi

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Il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione” dott.ssa Margherita Nucera comunica che nell’ambito delle attività progettuali inerenti “Cittadinanza e Costituzione” giovedì 25 febbraio alle ore 9.00 verrà in visita ufficiale, presso la Scuola Media “Gebbione” l’Assessore provinciale alla cultura e legalità Edoardo Lamberti Castronuovo.

In tale occasione, l’assessore converserà con i ragazzi delle classi terze  sull’importanza della legalità oggi.

Dunque un momento importante per tutta l’istituzione scolastica poiché i ragazzi potranno dialogare, ponendo domande ed approfondendo tale tematica.

L’educazione alla legalità non è un atteggiamento passivo ma deve portare a comportamenti attivi che guardino al bene della comunità – dichiara – il dirigente Margherita Nucera.

La legalità non è un fine ma uno strumento per vivere insieme e la Scuola come Agenzia Formativa ha il dovere di costituire la società del domani ed al rispetto delle regole

In tale occasione si esibirà il Coro e l’Orchestra della scuola.

Incontro su Cittadinanza e Costituzione all'Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione

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Eduardo Lamberti CastronuovoReggio Calabria Scuole Medie
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