Istituto Panella-Vallauri: premiazione concorso ”Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”

Il concorso dedicato alla giovane premio Nobel per la pace ha coinvolto le prime classi di elettronica e meccanica con temi, cartelloni e PowerPoint

Il 10 ottobre 2014, presso la biblioteca “Italo Falcomatà” dell’Istituto “Panella-Vallauri” si è tenuta la premiazione del concorso “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Concorso dedicato a Malala Yousafzai, giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, per il suo impegno nel campo dei diritti umani e per l’affermazione del diritto al studio, per tutte e tutti i ragazzi del mondo.

Al concorso, indetto a inizio anno per le prime classi di istituto, hanno partecipato le prime classi dell’indirizzo di elettronica e di meccanica, coordinate, rispettivamente, dalle prof.sse Mariella Logoteta ed angela Laurendi. I ragazzi con temi, cartelloni e PowerPoint hanno espresso la propria riflessione riguardo la splendida figura di Malala, la ragazza pakistana che ha rischiato la sua vita per voler difendere il suo diritto all’ìistruzione.

Vincitore del Concorso la classe 1° CT di elettronica, con un PowerPoint dal nome “Una piccola grande donna: Malala.”. Mentre ex-equo sono arrivati secondi, gli alunni Nicolò Morabito con un dipinto e Giovanni Casile con un tema sui Diritti Violati. Ai vincitori, la DS Anna Nucera ha consegnato una pergamena ricordo ed altri riconoscimenti.