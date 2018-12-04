“L’istituzione del Garante della Persona con Disabilità varata ieri dal consiglio comunale, è il segno tangibile di una effettiva azione di promozione e di attenzione peculiare alle persone con disabilità da parte dell’amministrazione comunale”.

Sono le considerazioni che il consigliere Filippo Quartuccio affida a una nota stampa

“Un’ attenzione costante che personalmente sottoposi al vaglio della consiliatura già nel 2016, con la proposta di ordine del giorno, di istituzione del Disability Manager , una figura omogenea , di derivazione europea, che oggi di fatto, grazie all’opera di revisione e studio da parte delle diverse commissioni consiliari intervenute e del settore politiche sociali, si inserisce compiutamente e unanimemente all’interno del tessuto normativo comunale ” continua Quartuccio che ricorda :

“L’idea proposta, muoveva da una originaria considerazione frutto dell’ascolto partecipato sul territorio e su cui il consiglio comunale è rimasto fedele: offrire un riferimento preciso e puntuale in grado di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie.

“Si tratta quindi di mettere in atto – prosegue il consigliere Quartuccio – una azione che possa favorire davvero l’accessibilità, non solo quella urbanistica, per evitare ogni forma di discriminazione, attivando un percorso di crescita, condivisione e integrazione che coinvolga ogni cittadino”.