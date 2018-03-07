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ITT Panella Vallauri, cerimonia di premiazione ‘Storie di Donne 2018’

All'aula magna dell'ITT Panella-Vallauri l'8 marzo l'incontro con la cerimonia di premiazione di 'Storie di Donne 2018' e gli interventi delle assessore

07 Marzo 2018 - 14:17 | di Eva Curatola

L'Istituto Tecnico Industriale ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria, sede dell'incontro Storie di Donne 2018

Presso l’aula magna dell’ITT “Panella-Vallauri” giovedì 8 marzo 2018 alle ore 8.30 si terrà l’incontro “Storie di Donne 2018“.

Introduce la Prof.ssa Anna Nucera, Dirigente Scolastica dell’ITT “Panella-Vallauri”

Intervengono:

La Dott.ssa Irene Calabrò, assessore al Bilancio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

La Dott.ssa Lucia Anita Nucera, assessore alle politiche sociali e pari opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Coordinamento a cura della Prof.ssa Raffaella Imbrìaco

Il premio sarà conferito alla sig. Bruna Mangiola, responsabile del coordinamento ecclesiale sbarchi della Diocesi di Reggio Calabria per la meritevole attività di accoglienza dei migranti.

Immagine d'archivio dei Nastri d'Argento 2017, non collegata al contenuto dell'articolo

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