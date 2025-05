Il IX Foro Mundial in Calabria. La cerimonia di consegna degli attestati al MArRC

È tornato a Reggio Calabria il progetto di diplomazia culturale e collaborazione internazionale che ha accompagnato la sessione italiana del IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana – Patrimonio UNESCO, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Messico e Italia.

Un percorso iniziato nel dicembre 2024 con una grande kermesse tra i borghi di Altomonte, Gerace e la città di Reggio, che ha visto la partecipazione di delegazioni messicane, spagnole e italiane, esperti internazionali UNESCO, accademici, rappresentanti istituzionali e protagonisti della cucina tradizionale.

Cucina come patrimonio, cultura e sviluppo sostenibile

Chef stellati, cuoche e cuochi della tradizione, studiosi e operatori si sono confrontati sui temi della gastronomia come patrimonio culturale e identitario, come strumento di integrazione sociale e sviluppo sostenibile, e come espressione di rispetto per l’ambiente e i sistemi produttivi locali.

Il IX Foro è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Consejo de Cocina Gastronomía Mexicana (CCGM), ONG riconosciuta dall’UNESCO, e il team italiano coordinato da Patrizia Nardi, esperta della Convenzione UNESCO 2003 e referente tecnico-scientifico del progetto italo-messicano.

La cerimonia di chiusura sulla terrazza del Museo Archeologico

Sulla suggestiva terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. L’evento ha visto la presenza dell’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba, del direttore del Museo Fabrizio Sudano, del Console del Messico in Calabria e di numerosi rappresentanti istituzionali.

La cerimonia è stata preceduta da un focus sui temi del patrimonio culturale, con la partecipazione delle Camere di Commercio di Reggio Calabria, Chieti-Pescara e Messina (partecipante al network Mirabilia), e dell’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea di Nicotera.

Obiettivo: verso il X Foro Mundial in Messico

L’incontro ha rinnovato l’impegno verso gli obiettivi della Carta di Reggio Calabria e dell’Accordo scientifico siglati nel 2024 a Palazzo Alvaro, con lo sguardo rivolto al X Foro Mundial, che si svolgerà a Cuernavaca, in Messico.

«La cucina, il saper fare, la convivialità e il rapporto uomo-natura – ha dichiarato Patrizia Nardi – sono patrimonio di tutti e come tale vanno tutelati. Il Messico ha espresso una visione ampia e innovativa sui percorsi UNESCO, con progetti strategici orientati alla crescita delle comunità. Questo cammino congiunto dimostra la forza del dialogo tra diverse tipologie patrimoniali, creando spazi reali di scambio e collaborazione.»

Le dichiarazioni istituzionali

«È con grande piacere che riceviamo e ospitiamo a Reggio Calabria il secondo step del progetto Italia-Messico – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà –. La piattaforma internazionale di lavoro, avviata con la Carta di Reggio Calabria, proietta la nostra città nei circuiti culturali internazionali e rafforza le relazioni con esperti e istituzioni del Messico e della Spagna.»

«Il IX Foro Mundial conferma il valore della gastronomia messicana come patrimonio culturale immateriale – ha affermato l’ambasciatore Carlos García de Alba –. Un progetto che promuove cooperazione, identità e sviluppo sostenibile, nel rispetto delle comunità e dei territori.»