J-ax in concerto: due le tappe calabresi

di Federica Geria – Rapper, cantautore e produttore discografico. Ha fatto sognare intere generazioni, fin dagli anni 90, quando insieme a dj Jad intonava brani hip hop di forte impatto, fondando così gli Articolo 31, nome che fa riferimento alla Section 31 del Broadcasting Act del parlamento irlandese, che riserva ai partiti politici autorizzati l’accesso ai mezzi di comunicazione.

Stiamo parlando di J-ax, mito indiscusso della musica italiana, che ancora oggi vanta un gran numero di fans, dovuti alle sue doti artistiche, ma anche alla sua presenza come giudice nel noto programma musicale The Voice of Italy.

Oggi J-ax dà il via al nuovo tour “Il bello di essere brutti”, ultimo e quinto album da cantante solista, che comprende collaborazioni con artisti di calibro, quali Max Pezzali, Neffa, Club Dogo, Il Cile, Weedo, THG[22] e Nina Zilli.

Grazie alle 25.000 copie vendute già nella prima settimana di pubblicazione, l’album viene certificato come disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana e in seguito come disco di platino.

Tra le tappe del fantastico tour concertistico “Il bello di essere brutti”, saranno due le fermate calabresi: la prima il 10 Agosto 2015, nella splendida cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante (prevendita 30 euro, posto unico); la seconda è prevista invece l’11 Agosto 2015, a Cittanova in concomitanza con la tradizionale festa dello stocco, e per questa particolare occasione, il concerto sarà completamente gratuito.