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Judo – Fortitudo 1903, podio al Trofeo Internazionale Mr. Judo

La Fortitudo 1903 sale sul podio al Trofeo Internazionale Mr. Judo di Martina Franca con Rebecca Falzea, Simone e Ivan Pizzimenti, Martina Branca

07 Marzo 2018 - 09:53 | di Michele Favano

Judoka della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria in gara su un tatami, immagine d'archivio di un torneo internazionale

Un Pala Wojtyla gremito è stato il palcoscenico in cui si è svolto il Trofeo Internazionale Mr. Judo – Città di Martina Franca, organizzato dalla Società Sportiva La Palestra, dalla FIJLKAM Puglia e dal Comune di Martina Franca, con il patrocinio della Regione Puglia e della UISP Regionale. L’accogliente cittadina pugliese è stata per due giorni, 3 e 4 marzo, al centro dell’attenzione del Judo che conta.

Supera abbondantemente quota 1000 il numero degli atleti che si sono sfidati sui quattro tatami allestiti nel palazzetto: in totale un circuito di circa tremila persone tra atleti, giudici di gara, genitori, dirigenti e tecnici. Le classi maschili e femminili interessate sono state Fanciulli, Ragazzi, Esordienti, Cadetti, Juniores/Seniores. Nutrita la partecipazione della sezione Judo della Società reggina Fortitudo 1903 del Prof. Giuseppe Pellicone.
La delegazione, guidata dall’allenatore Ivan Pizzimenti e dall’arbitro nazionale Maestro Gianfranco Pizzimenti, si è distinta sulla “materassina” e ritorna dall’importante kermesse pugliese con un bottino di tutto rispetto. Hanno occupato i gradini del podio nelle rispettive classi di età e categorie di peso i seguenti judoka: classe Ragazzi/e Bruno Trunfio (3°), Marcello Bellini (3°), Rebecca Falzea (1°); classe Cadetti Martina Branca (3°) e Simone Pizzimenti (2°); classe Seniores Ivan Pizzimenti (2°).
Ottime le performances di Francesco Laganà, Gregorio Franco, Manuel Romeo, Antonino Bellini nella classe Fanciulli; Andrea Bonarrigo nella classe Cadetti e di Marco Foti e Demetrio Caccamo nella classe Esordienti.

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