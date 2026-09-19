Judo, Trofeo Italia Esordienti B: bronzo per Rocco Gatto

PalaRescifina, Via degli Agrumi – Giornata di grande judo giovanile oggi al PalaRescifina di Messina, sede della tappa siciliana del Trofeo Italia Esordienti B, una delle competizioni nazionali più importanti per le categorie giovanili FIJLKAM.

Tra centinaia di giovani judoka provenienti da tutto il Sud Italia, a tenere alto l’onore di Reggio Calabria c’era un solo atleta reggino: Rocco Gatto, portacolori dell’ASD Judo Yamashita Reggio Calabria.

E lo ha fatto nel migliore dei modi.

Rocco ha conquistato un meritatissimo terzo posto, portando a casa una splendida medaglia di bronzo. Una prestazione grintosa, tecnica e di grande carattere, che ha messo in luce tutto il lavoro svolto in palestra.

Un podio che vale doppio, perché con un pizzico di fortuna in più poteva essere anche di un metallo più prezioso. Rocco ha combattuto alla pari con i migliori.

Si torna a Reggio con una medaglia al collo e, soprattutto, con tanta esperienza in più in una competizione di altissimo livello come il Trofeo Italia, vera vetrina del futuro del judo azzurro.

Enorme la soddisfazione per il Maestro Maurizio Crea, che ha accompagnato e guidato Rocco in questa trasferta messinese:

“Rocco è stato l’unico a rappresentare Reggio in questa importante gara nazionale e ha dimostrato di che stoffa è fatto. Questo bronzo è frutto di sacrificio, disciplina e passione. Poteva essere anche qualcosa di più, ma siamo orgogliosissimi del percorso. Portiamo a casa una medaglia e una consapevolezza in più per il futuro“.

Per l’ASD Judo Yamashita si conferma ancora una volta una fucina di talenti, capace di competere a livello nazionale con umiltà e grande spirito sportivo.