Vigor Lamezia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Scelte non semplici per Marchionni

Con Baldan a disposizione e subito impiegato in occasione della gara infrasettimanale con l’Avola, il sacrificato è stato il giovane Fazio, così insieme a Toscano l’altro Under utilizzato è stato Specker. Per la sfida contro la Vigor Lamezia, il tecnico dovrebbe riportare dentro diversi di quei calciatori che hanno riposato mercoledi e quindi Acquadro, Abonckelet, resta da capire se sarà così anche per Baggi. Perchè un suo eventuale impiego, insieme a quello di Baldan, porterebbe a delle modifiche, per questo riteniamo che Marchionni avrà un compito non semplice nel decidere l’undici da mandare in campo. Ma forse non è così, nel senso che l’allenatore probabilmente ha già le idee chiare.

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La probabile formazione

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Rotulo, Magrassi. All. Marchionni

Volendo ragionare nella logica di un mini turnover anche nella terza partita, si potrebbe pensare a dare riposo a Rosario Girasole, pur comprendendo che in questo momento è davvero complicato tirarlo fuori dalla mischia. Davvero tanta curiosità nel sapere quali saranno le scelte iniziali del tecnico.