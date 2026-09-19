Serie D: la Reggina cerca il quarto sigillo. Il programma della giornata e la classifica
Giornata importante per gli amaranto su un campo complicato
19 Settembre 2026 - 23:08 | Redazione
Reggina in testa a punteggio pieno e alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Gli amaranto giocheranno in trasferta ma accompagnati da un pubblico numeroso a sostegno. La Nissa in trasferta con l’Avola, il Trapani cerca i primi punti, in casa con la Nuova Igea.
Il programma della giornata
Avola – Nissa
Licata – Ragusa
Modica – Favara
Trapani – Nuova Igea
Vibonese – A. Palermo
Vigor Lamezia – Reggina
PraiaTortora – Siracusa
Milazzo – Sambiase
Gela – Enna
La classifica
Reggina 9
Nissa 7
Nuova Igea 7
Sambiase 7
Milazzo 6
PraiaTortora 5
Vibonese 4
Favara 4
A. Palermo 4
Avola 3
Gela (-1) 2
Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Licata 2
Modica 1
Siracusa (-7) 0
Enna 0
Trapani (-5) -5
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