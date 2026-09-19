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Serie D: la Reggina cerca il quarto sigillo. Il programma della giornata e la classifica

Giornata importante per gli amaranto su un campo complicato

19 Settembre 2026 - 23:08 | Redazione

Reggina Sulayman Jallow e Giuliano Alma

Reggina in testa a punteggio pieno e alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Gli amaranto giocheranno in trasferta ma accompagnati da un pubblico numeroso a sostegno. La Nissa in trasferta con l’Avola, il Trapani cerca i primi punti, in casa con la Nuova Igea.

Leggi anche

Il programma della giornata

Avola – Nissa

Licata – Ragusa

Modica – Favara

Trapani – Nuova Igea

Vibonese – A. Palermo

Vigor Lamezia – Reggina

PraiaTortora – Siracusa

Milazzo – Sambiase

Gela – Enna

Leggi anche

La classifica

Reggina 9

Nissa 7

Nuova Igea 7

Sambiase 7

Milazzo 6

PraiaTortora 5

Vibonese 4

Favara 4

A. Palermo 4

Avola 3

Gela (-1) 2

Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Licata 2

Modica 1

Siracusa (-7) 0

Enna 0

Trapani (-5) -5

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RegginaReggio Calabria Calcio
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