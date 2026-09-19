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Vigor Lamezia-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Obiettivo: continuare la striscia di successi, rispettando l'avversario ma consapevoli della propria forza

19 Settembre 2026 - 23:29 | Redazione

Tifosi Reggina a Lamezia

Seconda trasferta stagionale per la Reggina, su un campo difficile e decisamente non in buone condizioni. Serve anche una prova di forza e temperamento, quello che in conferenza ha chiesto mister Marchionni.

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Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Disponibile anche su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.

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