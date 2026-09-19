Vigor Lamezia-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Obiettivo: continuare la striscia di successi, rispettando l'avversario ma consapevoli della propria forza
19 Settembre 2026 - 23:29 | Redazione
Seconda trasferta stagionale per la Reggina, su un campo difficile e decisamente non in buone condizioni. Serve anche una prova di forza e temperamento, quello che in conferenza ha chiesto mister Marchionni.
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
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In streaming su www.reggiotv.it e on demand
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