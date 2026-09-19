Vigor Lamezia-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Seconda trasferta stagionale per la Reggina, su un campo difficile e decisamente non in buone condizioni. Serve anche una prova di forza e temperamento, quello che in conferenza ha chiesto mister Marchionni.

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