K2 Club 4WD: i fuoristrada danno spettacolo per solidarietà sulla spiaggia di Gallico
Il ricavato delle offerte devoluto al reparto di Ematologia Pediatrica degli Ospedali Riuniti, con la presenza della sezione ADMO
04 Giugno 2014 - 17:09 | di Redazione
Bellissima manifestazione di solidarietà svoltasi l’1 ed il 2 giugno promossa dal K2 CLUB 4WD. Sulla spiaggia di Gallico numerosi fuoristrada appartenenti a vari club si sono esibiti per la gioia di grandi e piccini.
Il ricavato delle offerte è stato interamente devoluto al Reparto di Ematologia Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Presente, come sempre, la Sezione ADMO di Reggio Calabria per diffondere la cultura sulla donazione del midollo osseo, unica fonte di speranza per i pazienti bisognosi di trapianto.
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