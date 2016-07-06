Kantiere Kairòs mette in download gratuito ‘Basta farlo’

Basta farlo (Misericordia) è il nuovo singolo del KANTIERE KAIRÒS, già in rotazione radiofonica, composto dalla Christian Band in occasione dell’Anno Santo straordinario.

Basta farlo (Misericordia) è un pezzo energico e veloce, un brano inedito (dopo l’album d’esordio Il Soffio) che traduce le Opere di Misericordia con un linguaggio accessibile, quotidiano e contemporaneo, scelto dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano come inno diocesano dei giovani per il prossimo incontro che li radunerà a Lorica (CS), il 30 e 31 luglio e che vedrà il concerto della band subito dopo la diretta della Veglia da Cracovia con Papa Francesco.

Il concerto a Lorica il 30 e 31 luglio

Sabato 30 luglio, infatti, la musica e la carica trascinante del Kantiere Kairòs, riempirà con uno spettacolo live all’insegna del rock lo scenario meraviglioso delle rive del Lago Arvo, nel cuore del Parco Nazionale della Sila.

Ad accompagnare il singolo Basta farlo (Misericordia), in attesa del videoclip ufficiale che sarà registrato proprio nel corso dell’evento a Lorica, è stato pubblicato un lyric video, visibile al link:

https://www.youtube.com/watch?v=XsSgCPGa22s

La band – che porta sui palchi la fede, capace di trasformare ogni concerto in una grande festa musicale – è formata da Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Giuseppe Di Nardo (chitarre) e Roberto Sasso (tastiere).

Il brano in download gratuito

Ed in preparazione a questo importante evento, nello spirito di condivisione, il Kantiere Kairòs ha inoltre deciso – con un gesto che va controcorrente alle logiche della commercializzazione della musica – di non caricare il brano sui digital store, ma di regalarlo a tutti con un DOWNLOAD GRATUITO dal sito di Rockit al link: https://www.rockit.it/kantierekairos.

Per accogliere al meglio tutti i giovani che parteciperanno all’incontro Lorica 2016 – che vedrà sabato pomeriggio anche il concerto degli Onda Kalabra e la presenza del vescovo S.Ecc. Mons. Francesco Nolè che domenica 31 presiederà la Santa Messa – la Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi Cosenza – Bisignano ha fissato il 12 luglio come termine ultimo per le iscrizioni da inviare direttamente all’indirizzo mail: gmgcs2016@gmail.com oppure compilando le schede disponibili sulla pagina FB: https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.cosenza/ da dove si possono avere anche tutte le informazioni logistiche e news sull’evento.